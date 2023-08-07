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НовостиЭкономика7 августа 2023 9:09

Аналитики предсказали Евросоюзу рекордный экономический шок

Bloomberg: еврозону ждет экономический шок из-за политики ЕЦБ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Аналитики предсказали Евросоюзу рекордный экономический шок

Аналитики предсказали Евросоюзу рекордный экономический шок

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономику еврозоны ожидает рекордный шок из-за политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) по борьбе с инфляцией, что грозит задушить экономический рост, а также усилить риск глубокой рецессии. Такое мнение высказали аналитики Bloomberg.

Согласно расчетам экспертов, отложенный эффект повышения процентных ставок вместе с ограничением государственных расходов может грозить серьезным ударом по экономике еврозоны.

«Сочетание более высоких процентных ставок и возобновившегося ограничения государственных расходов угрожает задушить экономический рост и повысить риск серьезной рецессии», - сказано в публикации.

Отмечается, что эффект от ужесточения монетарной политики, который начался еще в 2022 году, достигнет своего пика в 2024 году, когда ВВП еврозоны может упасть до 3,8%. В случае, если стоимость энергоносителей будет расти, то действия ЕЦБ увеличат падение ВВП до 5%.

Напомним, аналитик Павел Самиев, комментируя ситуацию в еврозоне, заявил, что рецессия в европейских странах может стать довольно длительной, поскольку проблемы с доступностью и стоимостью энергоносителей никуда не денутся.