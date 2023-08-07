МИД Польши обвинил Германию в попытках сменить правительство в Варшаве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил о намерениях Берлина сменить польское правительство, блокируя стратегические инвестиции.

Яблоньский заявил, что у Варшавы «появляется все больше сигналов» о том, что стратегические инвестиции Польши попытаются заблокировать в ближайшие недели.

По его словам, все это говорит о намерениях сменить польские власти той, «которая откажется от этих инвестиций», после чего «снова переключит» экономику Польши «на роль лишь субподрядчика промышленности из Германии и других стран Евросоюза». Как он заявляет, речь идет о попытках защитить немецкие компании «от польской конкуренции».

Напомним, Варшава требует от Берлина около 1,3 трлн в виде военных репараций. Германия неоднократно заявляла, что не намерена больше платить соседней республике. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что «поколения польских политиков» будут десятилетия добиваться военных репараций.