Турчак: поручителей погибших участников СВО хотят освободить от кредитов

Законопроект, освобождающий поручителей погибших участников СВО от кредитов, внесли в Госдуму РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законопроект, призванный освободить поручителей погибших или тяжело раненых участников специальной военной операции (СВО) от обязательств по кредитам, внесли в Государственную думу РФ. Об этом проинформировал первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак.

«Внесли в Госдуму законопроект о прекращении обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами 1-й группы», - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что в настоящее время с таких участников спецоперации полностью списываются обязательства по кредитам. Однако в отношении поручительств данная мера не работает.

«Такой подход несправедлив – обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются. Наш законопроект уравняет эти ситуации», - пояснил Турчак.

Он уточнил, что проект закона подготовлен рабочей группой по спецоперации в продолжение мер по списанию долгов по кредитам погибших участников СВО.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые становятся участниками специальной военной операции. Страховая выплата семье при гибели добровольца составят 3 131 729,56 рубля, при получении инвалидности - свыше 2,3 миллиона рублей. При получении тяжелого ранения или же увечья выплатят более 313 тысяч рублей, а при легком ранении выплаты составят около 78 тысяч рублей.

Сайт KP.RU также писал о том, что в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий приравнивание работодателей, устраивающих на работу участников специальной военной операции, к социальным предпринимателям. Это позволит компаниям получать разнообразные льготы и выплаты.