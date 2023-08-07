МИД Турции: Анкара приложит усилия для урегулирования конфликта на Украине

Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан Фото: REUTERS

Анкара планирует и дальше прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса, а также продолжит инициативы по возобновлению зерновой сделки. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступление которого транслировал телеканал TRT.

"Турция настойчиво продолжит инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине", - заявил Фидан на открытии ежегодной конференции послов республики в Анкаре.

Кроме того, Турция планирует и дальше неукоснительно соблюдать конвенцию Монтре 1936 года о статусе проливов.

"Обеспечение спокойствия в бассейне Черного моря будет одним из наших приоритетов", - подчеркнул министр иностранных дел Турции.

Ранее KP.RU писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить российскому лидеру Владимиру Путину посредничество в решении украинского вопроса. Кроме того, главы двух государств на планируемой в августе встрече собираются обсудить зерновой механизм.