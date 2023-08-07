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НовостиВ мире7 августа 2023 9:31

МИД Турции: Анкара приложит усилия для урегулирования конфликта на Украине

Турция также продолжит инициативы по возобновлению зерновой сделки
Дарья ЧИПУРНАЯ
Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан

Министры иностранных дел Турции Хакан Фидан

Фото: REUTERS

Анкара планирует и дальше прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса, а также продолжит инициативы по возобновлению зерновой сделки. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступление которого транслировал телеканал TRT.

"Турция настойчиво продолжит инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине", - заявил Фидан на открытии ежегодной конференции послов республики в Анкаре.

Кроме того, Турция планирует и дальше неукоснительно соблюдать конвенцию Монтре 1936 года о статусе проливов.

"Обеспечение спокойствия в бассейне Черного моря будет одним из наших приоритетов", - подчеркнул министр иностранных дел Турции.

Ранее KP.RU писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить российскому лидеру Владимиру Путину посредничество в решении украинского вопроса. Кроме того, главы двух государств на планируемой в августе встрече собираются обсудить зерновой механизм.