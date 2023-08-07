Суд оставил в силе пожизненный срок устроившему стрельбу в Казани Галявиеву Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Ильназ Галявиев, устроивший взрыв и стрельбу в гимназии №175 в Казани, тем самым убив семерых школьников и двоих учителей, останется в тюрьме на пожизненный срок. Защита Галявиева не смогла обжаловать приговор, и Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил его в силе. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

«При назначении наказания суд учел все обстоятельства... Я считаю, что за такое хладнокровное убийство девяти человек осуждённый заслуживает самое суровое наказание - пожизненное заключение», - заявил прокурор Сергей Лукоянов.

Приговор пыталась обжаловать защита Галявиева, в том числе его адвокат Руслан Нуриахметов указывал, что в выводах двух судебно-психиатрических экспертиз есть, якобы, противоречия, а на его подзащитного повлияли «идеи человеконенавистничества и самообожествления».

Напомним, что помимо пожизненного заключения, Галявиеву назначили штраф в размере 200 тыс. рублей, и он обязан выплатить компенсацию родственникам погибших и пострадавшим в размере более 22 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщил, как Галявиев пришёл к кошмарной мысли об убийстве своих учителей и одноклассников, которое он устроил 11 мая 2021 года.