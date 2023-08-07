Захарова заявила, что без участия России встречи по Украине не имеют смысла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РФ в отличие от киевского режима всегда была и остается открытой к дипломатическому урегулированию кризиса, однако без участия российской стороны встречи по украинской тематике не имеют смысла. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой опубликованы на сайте ведомства.

Захарова сообщила, что Россия всегда готова ответить на действительно серьезные предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

"Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости", — заключила дипломат.

Ранее сообщалось, что на прошедших в Джидде консультациях по украинскому вопросу Киев перестал настаивать на "формуле" Зеленского, которая, по словам Захаровой, является бессмысленным ультиматумом России.

Сайт KP.RU подвел итоги встречи в Саудовской Аравии и рассказал, как план Зеленского "пошел ко дну".