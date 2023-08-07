В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве 15-летней девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи задержали жителя Белгородской области, который подозревается в убийстве 15-летней девочки. Об этом сообщил Следственный комитет России.

«В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве несовершеннолетней», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве из-за смерти 15-летней девочки в Белгородской области. Затем было установлено, что к совершению преступления причастен 42-летний местный житель.

Уточняется, что он был ранее судим. В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого.

По информации BEL.KP.RU, вечером 4 августа в поселке Разумное Белгородского района девочка ушла гулять и не вернулась. Родители сразу забили тревогу. Волонтеры совместно с полицией и СК организовали поиски. Через два дня тело школьницы обнаружили на кладбище с признаками насильственной смерти.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток зарезал 17-летнюю девушку в квартире в районе Старая Сортировка в Екатеринбурге. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 августа. Подростки находились в гостях в компании общих друзей, где распивали алкогольные напитки. Школьник ударил подругу ножом в шею, сделал он это из-за ревности.