Путин выразил соболезнования из-за смерти историка Элен Каррер д'Анкос Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования детям главы Французской академии Элен Каррер д'Анкос в связи с кончиной их матери. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины вашей матери – Элен Каррер д'Анкос», — сказано в телеграмме.

Путин подчеркнул, что Каррер д'Анкос была не только выдающимся ученым и общественным деятелем, но и большим другом России. По словам российского лидера, она гордилась своими русскими корнями, сохраняя искреннюю любовь и уважение к своей исторической Родине.

Глава государства также подчеркнул, что с теплотой вспоминает беседы, которые он вел с Каррер д'Анкос. Кроме того, Путин отметил, что научные работы о РФ главы Французской академии были признаны как в академических кругах, так и простыми читателями.

Каррер д'Анкос умерла 5 августа в возрасте 94 лет.

Ранее президент России выразил соболезнования коллективу Московского художественного театра имени А. П. Чехова в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко. Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров – легендарных мхатовцев, посвятивших свою жизнь театру и творчеству, отметил российский лидер.