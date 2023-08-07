Директор Лады Дэнс: после аварии певица пока не может разговаривать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Лада Дэнс 5 августа попала в серьезное ДТП. В аварию она угодила на 52 километре Симферопольского шоссе. Звезда получила черепно-мозговую травму, а еще повредила позвоночник.

Вместе с ней в машине находилась хореограф Елена, она с аналогичными травмами была госпитализирована. С места ДТП певицу госпитализировали на вертолете и теперь она в клинике. Артистка почти не выходит на связь с окружающими, врачи строго запретили ей любые волнения и разговоры. Но кое-какие новости о звезде сообщает ее директор Сергей Пудовкин.

- Лада пока не может разговаривать, врачи не разрешают, надеюсь завтра поговорить, врачи делают все возможное для улучшения ее состояния. Возможно, завтра будут и фотографии самой Лады, - сказал он сайту mk.ru.

Сергей отметил, что состояние пострадавших врачи оценивают как стабильное, но тяжелое. Им предстоит долгое лечение. Елена не так давно пришла в сознание

- Но пока она в тяжелом состоянии. В момент аварии они обе находились на заднем сидении машины, - пояснил директор.