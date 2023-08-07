В "Укрэнерго" сообщили, что 727 населенных пунктов оказались обесточены Фото: Иван МАКЕЕВ

На Украине более 700 населенных пунктов остались без электричества в 13 областях страны. Об сообщила энергетическая компания "Укрэнерго", пишет ТАСС.

В компании причинами отключений назвали погоду и боевые действия. Также указано, что 5 августа был зафиксирован наибольший максимум потребления электричества за все летние выходные, если сравнивать с предыдущими, то он был выше на 10,7%. Для энергетической системы это мощность более чем пяти тепловых энергоблоков, которые должны включиться дополнительно.

Кроме того, в компании отметили, что предусмотрен импорт электричества из Словакии с максимальной мощностью до 350 МВт, а также из Молдавии утром и вечером до 40 МВт.

К осени проблемы с электроэнергией могут настичь и Европу. Цены на ресурсы уже сильно выросли, а энергетического кризиса избежать не получится, считает автор телеграм-канала "Голос Мордора".