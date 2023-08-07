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НовостиПолитика7 августа 2023 11:24

Захарова: урегулирование на Украине возможно, если ВСУ закончат бои и теракты

Также Запад должен перестать накачивать Украину оружием
Сергей КУДРИН
Захарова: урегулирование на Украине возможно, если ВСУ закончат бои и теракты, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Захарова: урегулирование на Украине возможно, если ВСУ закончат бои и теракты, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что урегулирование конфликта на Украине возможно, но только при соблюдении трёх условий. Киев должен прекратить террористические атаки и боевые действия, а странам Запада придётся перестать накачивать Киев оружием. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Мы убеждены, что действительно всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в том случае, если киевский режим прекратит боевые действия и террористические атаки, а его западные спонсоры - накачивание ВСУ вооружениями», - заявила Захарова.

Чтобы российско-украинский конфликт завершился, обязательно должны быть подтверждены основы суверенитета Украины - безъядерный, внеблоковый и нейтральный статус. Также Россия не примет мирного соглашения без утверждения новых территориальных реалий. Украина должна быть демилитаризована и денацифицирована, а права всех её жителей, в том числе национальных меньшинств, и русскоговорящих, обязаны соблюдаться в полной мере.

Ранее KP.RU сообщил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для мирных переговоров с Киевом.