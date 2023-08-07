Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении метанолом 44 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор шестерым из семи фигурантов уголовного дела о гибели 44 человек, которые в 2021 году отравились метанолом. Обвиняемых проговорили к тюремному заключению на срок от 5,5 до 6,5 года. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Так, суд приговорил Армена Аветисяна к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, Надира Мамедова приговорили к шести годам колонии, Микайыла Назарова - к шести годам и трем месяцам колонии, Адалата Гурбанова - к шести годам и двум месяцам колонии, Заура Джаббарова – к 5,5 годам колонии, а Артема Чабана – к 6,5 годам лишения свободы. Татьяна Васильева получила три года условного заключения.

Напомним, расследование массовой гибели людей из-за отравления метанолом в Екатеринбурге завершилось в августе 2022 года. По данным следствия, подозреваемые более года участвовали в незаконном обороте суррогатного алкоголя.

В сентябре 2021 года они запустили в оборот партию суррогатного с превышенной концентрацией метанола, что привело к гибели людей. Во время оперативно-профилактической операции «Алкоголь», в рамках которой проводили проверки в торговых точках и рыночных комплексах, было конфисковано около 37 тысяч литров всевозможного суррогата.