Более 400 тысяч россиян подали заявки для участия в ДЭГ через «Госуслуги» Фото: REUTERS

Российские граждане подали на «Госуслугах» более 400 тысяч заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) 10 сентября 2023 года. Об этом сообщает Минцифры.

«На "Госуслугах" уже подано более 400 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании», - сказано в заявлении ведомства.

Онлайн-голосование доступно для жителей 25 российских регионов, из которых 18 используют такой метод впервые. Как сообщает министерство, в пятерку лидеров по числу заявлений на ДЭГ вошли Московская область, Алтайский край, а также Псковская, Воронежская и Нижегородская области.

Проголосовать дистанционно будет возможно на выборах депутатов Госдумы РФ, глав субъектов, а также региональных парламентов и органов местного самоуправления. Заявления, поданные на «Госуслугах», можно будет отозвать, а их прием ведется до 4 сентября 23:59 по московскому времени. Исключением является Свердловская область, где возможно подавать заявления до 5 сентября 23:59 по московскому времени, а также Челябинской и Томской областей - до 6 сентября 23:59 по московскому времени.