Сальдо: движение между Геническом и Арбатской стрелкой восстановлено. Фото: соцсети Владимира Сальдо

Между Геническом и Арбатской стрелкой на мосту восстановлено движение легковых автомобилей. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, пока проезд разрешен только легковым автомобилям в реверсном режиме.

"Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановлено. Пока разрешен проезд только легковым автомобилям в реверсном режиме", - заявил Сальдо.

Напомним, 6 августа 2023 года Сальдо сообщал об ударах украинскими войсками ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар в регионе. Также ВСУ нанесли массированный ракетный удар по автомобильному мосту в регионе, соединяющему популярный курорт, Арабатскую стрелку, с Геническом. В результате пострадал один человек.