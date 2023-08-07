Чемезов: 90% вооружений и боеприпасов в зоне СВО российского производства

Чемезов выступил с ежегодным докладом перед президентом России Владимиром Путиным Фото: kremlin.ru

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что почти вся продукция, которой пользуются Вооруженные силы (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО), является отечественного производства.

"Если говорить про СВО, то на 90 процентов вся продукция, которая там задействована, наша", - сообщил Чемезов в своем докладе.

Глава "Ростеха" отметил, что речь идет о ствольной и реактивной артиллерии, легкой и тяжелой бронетехнике, боевой авиации, стрелковых оружиях, тяжелых огневых системах и всех видов боеприпасов.

В сегодняшних боевых действиях, по словам Чемезова, великолепно зарекомендовала себя следующая продукция: БМП-3, БТР МДМ, танки Т-90М "Прорыв", РК "Искандер", ГРК "Кинжал", вертолеты Ка-52, Ми-28, Су-57, Су-35, а также беспилотники "Ланцет" и "Куб".

"Все объемы, которые сегодня требуются для Министерства обороны, мы полностью закрываем, на сегодняшний день закрываем все", - заключил Чемезов.

Ранее Владимир Путин поручил еще больше нарастить производство новейших вооружений, включая "Ланцеты" и танки "Прорыв".