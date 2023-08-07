Взрыв произошел у крупного коммерческого порта Дериндже в Турции

Взрыв прогремел около 14.40 мск.

Рядом с крупным коммерческим портом Дериндже в Турции прогремел взрыв, сообщают местные СМИ. Как передает телеканал Haber, на место инцидента направлены разведывательные бригады. Взрыв произошел около 14.40 мск, он ощущался в соседнем городе Гёльджук.

Напомним, в июне взрыв прогремел в столице Турции Анкаре на заводе по производству ракет и боезарядов для них. Фабрика расположена в районе Эльмадаг и принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ. Во многих близлежащих зданиях были выбиты окна, в результате происшествия погибли несколько человек. В спасательных службах сообщили, что под завалами на заводе находились не менее пяти человек.

Как сообщил позже глава провинции Анкара Васип Шахин, причиной взрыва на ракетной фабрике в Анкаре могла стать неконтролируемая химическая реакция.