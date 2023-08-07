«Я не верблюд»: Ольга Орлова посоветовала «сворачивать» отношения с ревнивцами Фото: из соцсетей

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова заявила, что встречалась с абьюзером, рассказав своим поклонникам, как справлялась с приступами недоверия своего мужчины.

Артистка активно ведет блог, в котором делится личным опытом, в том числе рассказывая об уходе за дочерью Анной. Теперь она решила запустить новую рубрику «Вопрос-Ответ», где общается с аудиторией.

Один из поклонников поинтересовался у ведущей «Дома-2», были ли у нее отношения с патологическим ревнивцем. Орлова рассказала, что пережила такой опыт, посоветовав «сворачивать» такие отношение.

«Как только я понимала, что будет подобная свистопляска - я сразу сворачивала эти отношения. Я в этом смысле очень жесткий товарищ, я никому не позволю превращать свою жизнь в ад. Постоянные разборки и оправдывания, что я не верблюд - точно не для меня», - рассказала она.

Напомним, Орлова в беседе с поклонниками в соцсетях рассказала, какой хочет стать свекровью в будущем, выразив надежду, что ее невестка будет любить животных.