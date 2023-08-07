Блогер Манукян рассказал об испугавшей его на съёмках «Выжить в Дубае» Рудовой Фото: Иван МАКЕЕВ

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, рассказал в эфире программы «Шоу Воли», автором которой является комик Павел Воля, заявил об одном случае на съёмках проекта «Выжить в Дубае», который сильно его испугал. Причиной, как уверяет Дава, стала актриса Наталья Рудова.

Как рассказал Манукян, во время съёмок проекта он жил в палатке с Рудовой, и в одну из ночей проснулся от звуков неподалёку, которые могло бы издавать дикое животное. Он хотел предупредить свою напарницу, и попробовал разбудить актрису, но та резко и очень громко закричала.

«Она так заорала, что я испугался. Я тебе так скажу: после этого, кто там был, лиса, змея — больше никого не было рядом с палаткой. Убежали все», - говорит блогер.

Как объяснил сам Манукян, реакция Рудовой понятна - девушка забыла, что уснула вместе с ним, проснулась, увидела рядом чужого мужчину, вот и испугалась. По крайней мере, такой версии придерживается Дава.

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