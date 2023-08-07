Врач рассказал, как болезни зубов влияют на сердце

Болезни зубов могут привести к различным заболеваниям сердца Фото: Иван МАКЕЕВ

Болезни зубов и десен могут привести к заболеванием сердца, об это Lenta.ru рассказал главный внештатный специалист по стоматологии столичного департамента здравоохранения Игорь Золотницкий.

«Плохое состояние полости рта и заболевания десен связаны с повышенным риском развития сердечных патологий», - сообщил стоматолог.

По словам эксперта, все дело в том, что воспалительные процессы в полости рта увеличивают риск бактериальной инфекции в кровотоке.

«Пациенты, у которых на зубах имеется налет чаще других имеют бляшки на стенках сосудов. Появление бляшек приводит к развитию атеросклероза», - отметил специалист.

Ранее телеканал «Москва 24» сообщал, что неподходящая щетка, спешка, игнорирование зубных нитей, а также злоупотребление ополаскивателем с хлоргексидином относятся к наиболее частым ошибкам при чистке зубов.

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