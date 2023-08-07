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НовостиВ мире7 августа 2023 12:19

Военные Нигера заявили о подготовке вторжения в страну

Интервенция готовится в координации с ЭКОВС и вооруженными террористами, утверждают мятежники
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Военные Нигера заявили о подготовке вторжения

Военные Нигера заявили о подготовке вторжения

Фото: REUTERS

Военные, совершившие мятеж в Нигере, заявили, что в их страну готовится вторжение со стороны двух государств Африки.

Как передает агентство ANP, интервенция готовится в координации с Экономическим сообществом стран Западной Африки и вооруженными террористическими группами.

Напомним, что 27 июля стало известно, что военные мятежники свергли действующего президента Нигера, закрыли все границы государства и установили комендантский час. После этого ЭКОВАС пригрозил мятежникам военными мерами, если они не вернут президента к власти.

Сам же президент обратился в Соединенные Штаты за помощью в восстановлении порядка в Нигере. Послание он написал, находясь в заложниках. Позже стало известно, что мятежники лишили полномочий послов Нигера в США и Франции.

Нигер считался одним из последних оплотов западного влияния на континента из-за стратегических запасов урана, который является ключевым ресурсом для атомной энергетики Франции.