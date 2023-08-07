«Младше лет на 40»: Григорий Лепс рассказал о своей новой избраннице

Певец Григорий Лепс рассказал об отношениях с 20-летней девушкой Фото: Иван МАКЕЕВ

В декабре 2021 года певец Григорий Лепс внезапно развелся с матерью своих троих детей танцовщицей Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке более 20 лет. Недавно стало известно, что 61-летний артист больше не мучается одиночеством. Музыкант признался в романе с 20-летней девушкой.

«У меня есть одна девушка, я ей верен. Насколько она младше? Лет на 40», - рассказал Лепс в эфире программы «Светские хроники» на «Пятом канале».

Однако, рассказывая о своих новых отношениях, певец отметил, что ему все равно, что делает его пассия. В свою очередь, по его словам, ей должно быть все равно на то, что делает артист.

«Мы как бы свободные люди», - пояснил артист.

Сайт KP.RU писал о разводе Лепса с Шаплыковой. Мировой суд Хамовнического района Москвы оформил развод пары в считаные минуты в декабре 2021 год. Стандартного для шоу-бизнеса скандального развода и не менее шумного раздела имущества у артиста не было. Лепс спокойно отдал своей 50-летней супруге и детям квартиру в центре Москвы и загородный дом. Сам же поселился в своей студии, которая расположена напротив его подмосковного поместья.