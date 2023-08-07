WSJ: у Украины возникли серьезные трудности с производством боеприпасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производство своих боеприпасов остается главной сложностью Украины. На решение данного вопроса необходимо очень много времени, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина.

По его словам, прежде чем Украина начнет производить нужное количество боеприпасов, уйдут годы.

“Работы непочатый край: будто я взбираюсь на Килиманджаро и все еще в самом начале”, – заявил политик.

Кроме того, Киев полностью зависит от стран Запада, тоже столкнувшимися со сложностями из-за нехватки боеприпасов. Это доказываешь, что Украина и ее союзники не готовились к затяжному военному конфликту.

Газета The New York Times заявила, что солдаты ВСУ недовольны из-за недостаточной подготовки в странах Североатлантического альянса, а также неподходящей бронетехникой, которую они получают от стран Запада.