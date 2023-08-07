Зеленский заявил, что Украина не хочет переносить конфликт на территорию России Фото: REUTERS

Власти Украины не хотят переносить вооруженный конфликт на территорию России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украина не желает продолжать конфликт на территории России – это никогда не было ее целью», – сказал политик в интервью аргентинскому изданию Nacion.

Напомним, Зеленский заявлял, что Крымский мост является для Украины целью, которая должна быть нейтрализована. Другой целью Киева политик назвал возвращение Крыма.

В начале июля президент Украины заявил, что Киев будет готов вступить в переговоры с Россией только в случае выхода ее вооруженных сил на границы 1991 года.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом году Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности Украины, которым запрещаются любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.