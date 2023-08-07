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НовостиПолитика7 августа 2023 12:38

Зеленский заявил, что Украина не хочет переносить конфликт на территорию России

Это никогда не было целью Киева, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский заявил, что Украина не хочет переносить конфликт на территорию России

Зеленский заявил, что Украина не хочет переносить конфликт на территорию России

Фото: REUTERS

Власти Украины не хотят переносить вооруженный конфликт на территорию России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украина не желает продолжать конфликт на территории России – это никогда не было ее целью», – сказал политик в интервью аргентинскому изданию Nacion.

Напомним, Зеленский заявлял, что Крымский мост является для Украины целью, которая должна быть нейтрализована. Другой целью Киева политик назвал возвращение Крыма.

В начале июля президент Украины заявил, что Киев будет готов вступить в переговоры с Россией только в случае выхода ее вооруженных сил на границы 1991 года.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом году Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности Украины, которым запрещаются любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.