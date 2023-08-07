Экономист спрогнозировал рост курса рубля к концу августа

Рост доллара может продолжиться Фото: Иван МАКЕЕВ

Курс доллара может вырасти к концу августа, и составить 97 рублей, такой прогноз озвучил в беседе с Lenta.ru экономист Михаил Беляев.

«Устойчивый курс доллара в ближайшее время может составить 95-96 рублей. К концу месяца стоит ожидать уже 97 рублей», - считает Беляев.

Экономист отметил, что на этом рост курса валюты, вероятно, не остановиться — уже осенью доллар может подняться в цене до 100 рублей.

«Если бы рубль укреплялся к доллару вследствие экономических успехов, отрицательные факторы, такие как действия спекулянтов, только замедлили бы рост нацвалюты, а затем она бы снова перешла к укреплению», - прокомментировал ситуацию Беляев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на прошлой неделе доллар, евро и юань в ходе торгов на Московской бирже обновили максимальные показатели весны прошлого года: курс американской валюты преодолел показатель в 96 рублей, евро поднялся выше 106 рублей, максимальный показатель китайской валюты достигал 13,52 рубля.

По данным экспертов, главные причины резкого валютного ралли: высокий спрос на валюту со стороны импортирующих товары компаний. Кроме того, эксперты сообщали о спекуляциях на валютном рынке.