Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили по телефону украинский кризис

Сергей Лавров по телефону переговорил с главой МИД Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в понедельник, 6 августа, в ходе телефонного разговора обсудили украинский кризис.

Помимо украинского вопроса Сергей Лавров и Ван И сошлись в единстве мнений касательно неприятия конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, которая заключается в том числе в нелегитимных санкциях.

Кроме того, главы МИД двух стран подтвердили единство подходов Москвы и Пекина к мировым делам, в том числе готовность к дальнейшему поддержанию тесного внешнеполитического сотрудничества.

Напомним, 6 августа в Джидде завершились консультации по Украине, на которые не была приглашения Россия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса, в которых не участвует Россия, просто не имеют смысла. Дипломат подчеркнула, что "формула мира Зеленского" является бессмысленным ультиматумом России, и на такой основе мирное урегулирование невозможно.