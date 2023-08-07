ФСБ предотвратила теракт на детской площадке в Новой Каховке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили террористический акт, который планировалось совершить на детской площадке в Новой Каховке. Об этом рассказали в УФСБ по Херсонской области.

«УФСБ России по Херсонской области совместно с ГУ МВД России по Херсонской области предотвращен террористический акт в г. Новая Каховка», - сказано в сообщении ведомства.

Силовики уточнили, что нашли самодельное взрывное устройство на детской площадке, которая расположена рядом с многоквартирным жилым домом. Сделано оно было на основе тротиловой шашки и готовых к применению поражающих элементов. Взрывное устройство было деактивировано с помощью робототехнического саперного комплекса, добавили в ФСБ.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины, который планировал теракт в отношении сотрудника администрации Запорожской области. В ведомстве рассказали, что задержанный намеревался применить самодельное взрывное устройство.

Сайт KP.RU ранее также писал, что в Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в подготовке взрыва. Он планировал подорвать здание правоохранительных органов в Армавире.