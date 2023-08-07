"Бессмысленно так нервничать, девчули": Наталья Земцова обратилась к женщинам своих экс-бойфрендов

Наталья Земцова обратилась к женщинам своих экс-возлюбленных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская актриса Наталья Земцова уличила избранниц своих бывших возлюбленных в слежке. Звезда "Восьмидесятых" и "Эпидемии" обратилась к любопытным женщинам на личной странице в соцсетях.

Земцова передала привет "бабам своих бывшие", чья слежка за ней вызывает "вопросики к их благополучию".

"Не виновата, что я лучшее, что с ними случалось. Бессмысленно так нервничать, девчули", - дерзко заявила актриса.

Земцова не стала раскрывать имена дам, которые проявляют повышенный интерес к ее жизни. Но актриса предупредила их, что продолжает поддерживать теплые дружеские отношения с экс-бойфрендами.

Напомним, 35-летняя Наталья Земцова состояла в браке с гитаристом Uma2rman Сергеем Кристовским, который на момент начала их отношений был женат и воспитывал с супругой четверых детей.

В августе 2014 года Земцова родила от Кристовского сына Ивана. В апреле 2022 года актриса объявила о расставании с 52-летним музыкантом, который после их развода стал отцом в шестой раз.