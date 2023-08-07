Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье7 августа 2023 13:11

Врач рассказал, о каких болезнях говорит специфический запах пота

Врач Охлопков: при болезнях ЖКТ пот пахнет серой, а если болит печень — рыбой
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Запах пота может говорить о развитиях болезней

Запах пота может говорить о развитиях болезней

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специфический запах пота может свидетельствовать о заболеваниях организма, об этом рассказал «RuNews24.ru» глава министерства здравоохранении Карелии Михаил Охлопков.

«Запах пота может говорить о проблемах в организме. Так, например, при проблемах с ЖКТ тело пахнет серой и вареными яичными белками. А при болезнях печени - хлором и свежей рыбой», - рассказал специалист.

По словам врача, пот, сам по себе не имеет запаха. Однако, запах появляется как следствие жизнедеятельности микроорганизмов. Вот почему важно внимательно относиться к личной гигиене, вовремя охлаждаться в жару и принимать душ.

Также медик уточнил, что иногда специфический запах появляется после употребления некоторых продуктов. В этом случае не стоит переживать, лучше снизить объемы съедаемого.

На запах тела может повлиять чеснок, лук, цветная капуста или брокколи. Также пот может пахнуть рыбой после употребления сои, свеклы или шпината.