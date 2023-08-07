Певица Наталья Подольская призналась, что боится стать толстой и несчастливой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская певица Наталья Подольская боится набрать лишний вес. Такие мысли мотивируют ее заниматься спортом, сообщает портал "Voice Mag".

По словам артистки, иногда ее посещают странные мыли насчет своей внешности.

"Иногда мне в голову приходит картина, где я неопрятная, толстая, несчастливая и ничего не добившаяся в жизни. Эта картина придает мне максимальной скорости и сильно пугает", - заявила Подольская.

Ранее артистка говорила, что у ее супруга певца Владимира Пресняков нет возможности заниматься спортом. При этом он все равно часто двигается из-за гастролей, что и позволяет ему быть в тонусе.

"Он же олимпийский чемпион по лежанию на диване. Его вообще никто не победит. Если серьезно, то у Володи очень активный гастрольный график. Отработать концерт — это отличная кардио-тренировка", - добавила звезда.

Напомним, 41-летняя певица Наталья Подольская находится в счастливом браке с российским музыкантом Владимиром Пресняковым. Исполнительница уже подарила Преснякову-младшему двоих сыновей, но теперь она хочет родить от 55-летнего возлюбленного дочку.