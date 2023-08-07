Росфинмониторинг внес социолога и публициста Кагарлицкого* в список террористов Фото: REUTERS

Социолог и публицист Борис Кагарлицкий* внесен в список причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Соответствующие данные появились в списке на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов: Кагарлицкий Борис Юльевич*», - значится в обновленном списке ведомства.

Ранее следователи Федеральной службы безопасности возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Кагарлицкого*. Во вторник, 25 июля, у него прошел обыск.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Росфинмониторинг внес в список причастных к терроризму и экстремистской деятельности владельца заводов «Русский север» и «Родник и К», которые занимались производством водки «Хортиця», Александра Беспалова**.

Ряд СМИ тогда сообщали, что заводы, которыми он владел, связаны с холдингом Global Spirits, владельцем которого является украинский бизнесмен Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании Вооруженных сил Украины с целью осуществления терактов на территории РФ.

* Признан в России иноагентом, а также террористом и экстремистом

** Признан террористами и экстремистом в РФ