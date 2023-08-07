Итальянского сыровара Кьяппарини насмерть завалило сыром Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский бизнесмен Джакомо Кьяппарини погиб в результате обрушения стеллажей с сыром на собственной сыроварне.

Как передает L'Eco di Bergamo, предприниматель погиб при обрушении на него 25 тысяч головок сыра на сыроварне в провинции Бергамо. Тело 75-летнего мужчины искали всю ночь.

Отмечается, что обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино. Сам бизнесмен в момент обрушения работал над установкой настроек аппарата, который вращает формы сыра для его созревания.

Напомним, в июне в подмосковной Коломне погиб известный бизнесмен Сергей Цыганов. Мужчина скончался после неудачного прыжка с парашютом. Предприниматель совершил низкий разворот на высоте 60 метров, после чего его парашют резко потянуло вниз. Он столкнулся с землей на большой скорости.