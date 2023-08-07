Зеленский надеется на поддержку киевской "формулы мира" Папой Римским Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на поддержку "формулы мира" Папой Римским Франциском. Об этом он сказал в интервью аргентинскому изданию Nacion.

По словам Зеленского, он лично приглашал понтифика на Украину в любой город, куда он сможет приехать.

"Я лично приглашал Папу Римского на Украину, в любой город, в который он сможет приехать. Я хотел бы обсудить с ним вопрос поддержки формулы мира на Украине", - отметил Зеленский.

Также во время интервью он высоко отметил работу главы Епископской конференции Италии кардинала Маттео Дзуппи, как папского посланника по разрешению конфликта на Украине.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что "формула мира" Владимира Зеленского является бессмысленным ультиматумом России. По ее словам, продвижением такой инициативы Киев и Запад пытаются принизить мирные инициативы других стран.