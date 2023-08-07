Причиной взрыва на элеваторе в турецком порту Дериндже стала зерновая пыль, фото: скриншот из видео

Причиной взрыва на элеваторе, в турецком порту Дериндже, могла стать зерновая взвесь, сдетонировавшая во время перегрузки зерна с кораблей. Другие версии уточняются, но эта является наиболее вероятной, сообщил губернатор провинции Седдар Явуз телеканалу TRT.

«По нашим данным, взрыв произошел из-за образования [зерновой] пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы. Технически взрыв зерновой взвеси возможен. На данный момент это наша версия. Специалисты изучат произошедшее детальнее», - заявил Явуз.

Также губернатор уточнил, что взрыв хоть и повредил значительную долю элеваторов, доступ в порт Дериндже остаётся свободным, проезд не затруднён, и не блокировался.

Ранее KP.RU сообщил, что взрыв в порту Дериндже произошёл около 14:40 по московскому времени и был такой силы, что ощущался даже в соседнем городе Гёльджук.