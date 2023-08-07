Экономист заявил о возможных потерях европейских компаний Фото: REUTERS

Экономист Михаил Беляев в беседе NEWS.ru заявил, что финансовые потери европейских компаний, которые связаны с деятельностью в России, являются большими и чувствительными.

Как заявляет специалист, западные компании не в стоянии восполнить этот убыток, поскольку после разрыва связей с Россией не нашли новые рынки для получения прибыли и до сих пор находятся в поиске партнеров. По его словам, в перспективе такие потери будут еще больше.

Беляев заявил о «хроническом убытке, который будет неоткуда восполнить. «Они ушли с рынка, который был для них прибыльным и перспективным, и фактически сейчас ни на какие новые рынки не пришли и находятся в поиске новых партнеров», - заявил специалист.

Эксперт отмечает, что финансовые потери европейских компаний в перспективе станут еще больше. «Это такой многослойный пирог, и в перспективе потери будут больше», - заявил он.