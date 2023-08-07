Видео с места взрыва в порту Турции 7 августа 2023 года появилось в Сети. Фото: скриншот с видео

В сети появились кадры с места взрыва в турецком порту, который произошел в понедельник, 7 августа 2023 года. Их в сети разместили очевидцы.

Судя по появившейся видеозаписи, клубы дыма, поднявшиеся на несколько метров вверх, можно было заметить из далеких по отношению к месту взрыва точек.

Напомним, взрыв прогремел рядом с крупным турецким коммерческим портом Дериндже. О нем сообщили местные СМИ. По данным телеканала Haber, на место случившегося были сразу же направлены разведывательные бригады. Известно, что сам взрыв произошел около 14.40 мск, он ощущался в соседнем городе Гёльджук.

А в июне 2023 года в турецкой Анкаре также прогремел взрыв на заводе по производству ракет и боевых зарядов для них. В результате ЧП погибли несколько человек.