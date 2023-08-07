США перебросили на Ближний Восток более трех тысяч военных Фото: REUTERS

Соединенные Штаты перебросили на Ближний Восток воинское подкрепление в составе более трех тысяч военнослужащих, сообщает пресс-служба пятого флота Военно-морского флота США.

Как уточняется на сайте флота, подкрепление прибыло в Красное море в воскресенье, 6 августа, десантными кораблями Bataan и Carter Hall. На Ближний Восток был переброшен не только личный состав ВМС и Корпуса морской пехоты США, но также и самолеты, вертолеты, конвертопланы и амфибийные средства высадки десанта.

Напомним, в США ранее заявили, что Москва и Пекин вскоре будут контролировать Ближний Восток, который Вашингтон потеряет из-за политики президента США Джо Байдена. В издании 19FortyFive пишут, что США теряют свое влияние над миром, становясь «второсортной державой», которая сейчас переживает упадок. Автор статьи Брэндон Вайхерт назвал президентские выборы 2024 года в Соединенных Штатах последним шансом для страны «не дать кошмару стать реальностью».