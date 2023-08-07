Глава МИД Эстонии Ляэнеметс заявил, что Таллин не будет высылать россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония не собирается высылать граждан России из республики, заявил министр иностранных дел страны Лаури Ляэнеметс.

«Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность», – сказал дипломат в беседе с ERR.

Как отметил глава эстонского МИД, Таллин не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. По его словам, «представляющих угрозу безопасности пророссийских лиц будет находить Полиция безопасности».

Напомним, власти Латвии намерены обязать граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку, покинуть страну. В сентябре этого года письма с требованием покинуть территорию республики получат около шести тысяч россиян, имеющих постоянный вид на жительство (ВНЖ) в прибалтийской стране. Речь идет о гражданах РФ, до сих пор не сдавших языковой, необходимый для продления права на пребывание в Евросоюзе.