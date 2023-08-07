МИД РФ выразил протест Японии из-за «Форума народов ПостРоссии»* Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел России выразило протест посольству Японии в Москве, после того как администрация Токио предоставила официальную площадку для «Форума народов ПостРоссии»*. Если Япония будет продолжать устраивать подобные провокации - её ждут последствия, которые остро скажутся на японских интересах, заявили в ведомстве.

«Японской стороне было указано, что этот шаг, равно как и подключение к упомянутому сборищу депутатов Парламента Японии, подписавшихся под итоговым "документом" с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности, не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны», - заявили в МИД России.

Как подчеркнули в международном ведомстве, своими действиями Япония открыто поддерживает риторику ненависти к России и русскоговорящим людям, а также фактически одобряет террористические ячейки, действующие против Москвы. Это может полностью разрушить и без того практически уничтоженные японской стороной двусторонние отношения.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России предостерёг Японию от организации протестов по теме принадлежности Курильских островов.

* - организация, признанная нежелательной на территории России