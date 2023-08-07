Названы способы избавления от нервного тика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-невролог Руслан Сибагатуллин в беседе с назвал РИАМО способы, при помощи которых можно избавиться от нервного тика, посоветовав сократить употребления возбуждающих напитков.

Сибагатуллин также назвал важным составляющим полноценный сон и отдых, рекомендуя снизить нагрузку на глазные яблоки. По его словам, при работе за компьютером и смартфоном необходимо делать перерывы, выполняя упражнения на расслабление мышц глазных яблок.

Кроме того, эксперт посоветовал включить в рацион пищу, богатую витаминами группы B и магнием, приведя в пример сухофрукты, бананы, зерна и крупы.

Офтальмолог Анна Попова ранее рассказала о причинах нервного тика. Как писал «Пятый канал», по ее словам, это может развиваться из-за стресса, эмоциональных перенапряжений, а также ненормированного рабочего дня.

Как сообщал Life.ru, невролог клиники Инна Малыгина предупредила, что длительное вождение автомобиля без перерывов может привести к развитию неврологических заболеваний, в том числе мигрени и миокимии век, то есть подергивании мышц.