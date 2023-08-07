Что произошло за день: главные события 7 августа, фото: скриншот из видео

В понедельник, 7 августа 2023 года, в турецком порту Дериндже прогремел сильный взрыв, который ощутили даже жители соседнего города. Это случилось во время отгрузки зерна с кораблей в элеваторы. Как заявляют местные власти, основной версией случившегося является взрыв зерновой взвеси.

Тем временем в России планируется нарастить производство «Ланцетов», а также танков Т-90М «Прорыв». О необходимости увеличить производственные мощности заявил сегодня президент Владимир Путин, во время беседы с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Президент Украины Владимир Зеленский же, после многократных террористических атак на российские регионы, ударов по гражданской инфраструктуре, убийств и нанесения ущерба мирным людям, заявил, что Киев «никогда не собирался переносить конфликт на территорию России».

МИД России же выразил протест Японии, после того как власти Токио официально разрешили проведение антироссийского форума, созданного нежелательной в РФ организацией. Японцы даже выделили под это площадку, чем выразили полную солидарность с теми, кто распространяет ненависть к России и русскоговорящим людям.

Верховный суд России завершил рассмотрение жалобы одной из пациенток, которой врачи запретили делать УЗИ без направления от специалиста. Согласно решению суда, направление на прохождение этого обследования должно быть всегда, и без него проходить УЗИ запрещено.

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