Ван И заявил, что власти КНР занимают независимую позицию по украинскому конфликту Фото: REUTERS

Власти Китая занимают независимую позицию по украинскому конфликту. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Кроме того, Китай стремится урегулировать конфликт мирным путем, подчеркнул Ван И.

"По проблеме Украины КНР в любых форматах многостороннего международного взаимодействия занимает независимую и справедливую позицию. Власти КНР прилагают усилия для того, чтобы найти политический путь ее урегулирования", - приводит слова Ван И ТАСС со ссылкой на китайское ведомство.

Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И в понедельник, 6 августа, в ходе телефонного разговора обсудили украинский кризис. Помимо этого. главы МИД сошлись в единстве мнений касательно неприятия конфронтационной политики стран Запада в отношении России и Китая.