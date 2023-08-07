Полицейские предотвратили заказное убийство супругов на Кубани Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники правоохранительных органов в Краснодарском крае предотвратили заказное убийство супружеское пары. Об этом в понедельник, 7 августа, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из Северского района предотвратили заказное убийство двоих человек», - сообщила официальный представитель полиции.

Она уточнила, что к силовикам поступили данные о том, что 56-летняя жительница станицы Черноморской ищет человека, который за 150 тысяч рублей убьет ее знакомого, а также его жену. В качестве исполнителя выступил сотрудник полиции. Заказчика встретилась с ним и передала ему данные о супругах и другую необходимую информацию о предполагаемом преступлении. Кроме того, женщина отдала полицейскому 50 тысяч рублей, обещая 100 тысяч передать после выполненной работы.

Волк рассказала, что затем сотрудники правоохранительных органов загримировали мужа и жену, которых хотели убить, а также подожгли машину в лесополосе на окраине одного из поселков. После этого, они сделали постановочные фотографии. Их показали заказчице, и она отдала «исполнителю» еще часть обещанной суммы. Тогда ее задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в подготовке взрыва. Он планировал подорвать здание правоохранительных органов в Армавире.

Сайт KP.RU также писал о том, что правоохранительные органы Кипра предотвратили заказное убийство постоянно проживающего на острове российского журналиста. Сообщалось, что арестованы двое подозреваемых – предполагаемые заказчик и исполнитель убийства. Речь идет о 62-летнем жителе кипрского города Пафос и 56-летнем россиянине, который специально приехал на Кипр предположительно для совершения убийства.