Новые учебники по истории для 5-9 классов подготовят к 1 сентября 2024 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новые учебники по истории для учащихся 5-9 классов будут готовы к 1 сентября 2024 года, заявил помощник президента России Владимир Мединский.

«К 1 сентября следующего года новые учебники должны быть готовы для всех остальных классов – с 5 по 9», – сказал он в ходе пресс-конференции.

По словам Мединского, разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах в новых учебниках по истории России были полностью переработаны и переписаны. В частности, в них были добавлены разделы о военной спецоперации на Украине.

Напомним, новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию на Украине был ранее включен в федеральный перечень учебников. В нем для учащихся отражены события, связанные с присоединением Крыма и Севастополя к России, причинами и ходом СВО, вхождением в состав РФ новых регионов в сентябре 2022 года.