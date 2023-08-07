Экономист Зельцер: предпосылок для падения рубля ниже 100 за доллар нет

Экономист не прогнозирует дальнейшего повышения курса доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в ближайшее время рубль начнет укрепляться и не пробьет отметку 97 рублей за доллар.

Курс в 100 рублей за доллар эксперт назвал скорее психологическим ориентиром, чем отражением реального положения экономики. «Реальных предпосылок для такого ослабления рубля я не вижу», - заявил специалист.

По словам Зельцера, на укрепление национальной валюты должны повлиять такие факторы, как профицит бюджета, а также рост цен на энергоресурсы и ожидаемое повышение ключевой ставки Центробанка.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков также заявил, что доллар не сможет подняться до отметки в 100 рублей. Как сообщал телеканал «360», эксперт заявляет, что американская валюта постепенно снизится до 70 рублей, отмечая, что август является довольно сложным с экономической точки зрения месяцем.

Тем временем опрошенные «Известиями» банковские эксперты заявляют, что доллар может протестировать отметку в 100 рублей, а евро - в 110 рублей уже в августе этого. По их словам, тренд на ослабление российской валюты продержится до 20-ых чисел августа и способен переломиться в последней декаде месяца за счет наступления налогового периода. Эти специалисты также сообщают, что поддержать рубль сможет увеличение цен на нефть и повышение ключевой ставки Центробанка.