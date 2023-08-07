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НовостиЭкономика7 августа 2023 15:12

Экономист Зельцер: предпосылок для падения рубля ниже 100 за доллар нет

Эксперт не прогнозирует дальнейшего повышения курса доллара
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экономист не прогнозирует дальнейшего повышения курса доллара

Экономист не прогнозирует дальнейшего повышения курса доллара

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в ближайшее время рубль начнет укрепляться и не пробьет отметку 97 рублей за доллар.

Курс в 100 рублей за доллар эксперт назвал скорее психологическим ориентиром, чем отражением реального положения экономики. «Реальных предпосылок для такого ослабления рубля я не вижу», - заявил специалист.

По словам Зельцера, на укрепление национальной валюты должны повлиять такие факторы, как профицит бюджета, а также рост цен на энергоресурсы и ожидаемое повышение ключевой ставки Центробанка.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков также заявил, что доллар не сможет подняться до отметки в 100 рублей. Как сообщал телеканал «360», эксперт заявляет, что американская валюта постепенно снизится до 70 рублей, отмечая, что август является довольно сложным с экономической точки зрения месяцем.

Тем временем опрошенные «Известиями» банковские эксперты заявляют, что доллар может протестировать отметку в 100 рублей, а евро - в 110 рублей уже в августе этого. По их словам, тренд на ослабление российской валюты продержится до 20-ых чисел августа и способен переломиться в последней декаде месяца за счет наступления налогового периода. Эти специалисты также сообщают, что поддержать рубль сможет увеличение цен на нефть и повышение ключевой ставки Центробанка.