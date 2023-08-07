Фильм «Вызов» собрал в российском прокате более 2 млрд рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Фильм «Вызов», вышедший в отечественный прокат 20 апреля 2023 года, и ставший первой кинокартиной в мире, часть съёмок которой осуществлялась в открытом космосе, собрал более 2 млрд рублей только на территории Российской Федерации. Его посмотрели уже 6,2 млн россиян, о чём сообщили в пресс-службе компании «Централ партнершип», со ссылкой на данные ЕАИС.

«Согласно данным ЕАИС, по состоянию на 7 августа фильм "Вызов", вышедший в прокат 20 апреля, посмотрели в РФ уже более 6,2 млн человек, а кассовые сборы составили более 2 млрд рублей», - говорится в публикации.

Точные кассовые сборы фильма составили 2 000 323 945 рублей.

Напомним, 5 октября 2021 года на МКС были отправлены режиссёр фильма Клим Шипенко, космонавт Антон Шкаплеров и актриса Юлия Пересильд, исполнительница главной роли. Сюжет картины строится вокруг отправления торакального хирурга Жени на МКС, ради проведения сложнейшей операции в условиях невесомости, необходимой для спасения космонавта.

Ранее KP.RU сообщил, что Пересильд опубликовала послание Пскову, снятое на борту МКС.