Умер Сергей Ковалев, директор Конструкторского бюро химавтоматики. Фото: соцсети

7 августа 2023 года умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

Причина смерти Ковалева не называется. На предприятии под его руководством был выполнен значительный объем работ по перспективным темам создания новых ракетных двигателей. Также были начаты отработка нового двигателя для второй ступени "Союза-5" и сборка первого экземпляра кислородного-метанового двигателя для многоразовых средств выведения.

Сергей Ковалев был награжден знаком Федерального космического агентства "За обеспечение космических стартов", а также Благодарностью Президента РФ и многими другими наградами.

3 августа 2023 года умерла народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко. Ей был 81 год. 7 августа артистку похоронили на Троекуровском кладбище.