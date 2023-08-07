Терапевт назвал условия, при которых опасен борщевик

Борщевик может быть опасен лишь при определенных условиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брощевик — опасное растение и многие знают, что оно может быть вредно для человека. Однако, опасность ожогов от борщевика возникает лишь при воздействии солнца, об этом рассказал телеканалу «Царьград» глава Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.

«Секрет борщевика в том, что становится опасным лишь при воздействии световых лучей - растение провоцирует ожоги, но не само по себе, а только при воздействии солнца на пораженные участки кожи», - объяснил Воровьев.

Он уточнил, что борщевик даже используют в сельском хозяйстве — растение идет на корм скоту. А вот людям собирать борщевик и употреблять в каких-либо лечебных целях терапевт строго не рекомендовал.

«В наше время не нужно идти в леса за травами - сборы продаются в аптеках, и можно без проблем подобрать подходящий», - уверен Воробьев.

Ранее "Известия" сообщали, что второй этап борьбы с борщевиком завершился в лесах Московской области. Опасный сорняк уничтожили на площади более 700 га. Больше всего борщевика скосили в Подольском, Истринском и Ступинском лесничествах.