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НовостиОбщество7 августа 2023 16:08

В Ленинградской области найдено массовое захоронение со времен ВОВ

Там может находиться до 2 тысяч человек
Юлия ВАСИЛЬЕВА
На данной территории могут находиться около 2 тысяч человек

На данной территории могут находиться около 2 тысяч человек

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Волосовском районе Ленинградской области следователи нашли массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. По предварительной информации, там могут быть останки около 2 тысяч расстрелянных пленников фашистского концлагеря "Дулаг-102", сообщает областное следственное управление.

Место захоронения было найдено следователями СУ СК РФ по Ленобласти, следователями-криминалистами Северо-Западного отдела ГУК СК России вместе с поисковой экспедицией "Долина" из Великого Новгорода, а также поисковыми отрядами "Зов Партизан", "Авангард".

"На данной территории могут находиться около 2 тысяч человек", - сообщили в следственном управлении.

Сейчас по факту обнаружения проводится доследственная проверка.

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