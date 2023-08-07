Подоляк выступил против прекращения огня и переговоров с Россией Фото: REUTERS

Никаких переговоров с Россией в текущей ситуации быть не может, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как утверждает политик в своем Twitter, «любой сценарий прекращения огня и замораживания войны на Украине при нынешней диспозиции будет фактической победой России». По его словам, это станет «большим поражением западного мира и концом имеющегося глобального порядка безопасности». В этой связи Подоляк призвал Запад поставлять Киеву «больше оружия, ракет и самолетов».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин на полях саммита «Россия – Африка» заявил об отказе Украины вести диалог с российской стороной по решению ряда вопросов.

Сайт KP.RU рассказывал, что осенью прошлого года украинский лидер подписал отказ от любых переговоров с российской стороной.