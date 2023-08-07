Взрыв в коммерческом порту Дериндже в Турции повредил 13 из 16 элеваторов. Фото: скриншот с видео

При взрыве в порту Турции Дериндже на Мраморном море оказались повреждены 13 из 16 элеваторов. Об этом сообщил мэр турецкого города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk.

По его словам, в результате ЧП пострадали также 12 человек

"В результате взрыва ранены 12 человек. из них двое находятся в тяжелом состоянии", - отметил он.

Напомним, о взрыве, прогремевшем рядом с крупным турецким коммерческим портом Дериндже, сообщили местные СМИ. По информации телеканала Haber, на место случившегося были сразу же направлены разведывательные бригады.

Позднее в сети появились кадры с места взрыва в турецком порту Дериндже, который произошел в понедельник, 7 августа 2023 года. Их в сети разместили очевидцы. Причиной произошедшего ЧП власти назвали "взрыв зерновой пыли". Зерно собирали экскаваторы.